Вирусологи объяснили, почему переболевшим COVID-19 необязательно вакцинироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что перенесшим коронавирус не нужно вакцинироваться как минимум год. В диалоге с Москвой 24 он отметил, что в течение этого периода у переболевших держится иммунитет. Мнение о том, что перенесшим COVID-19 необязательно нужна вакцинация, выразил и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что до получения более точных данных записываться на прививку переболевшим COVID-19 не стоит.





Алексей Кузнецов помощник министра здравоохранения РФ Для решения вопроса о вакцинации переболевших необходимо больше времени и больше информации о повторной заболеваемости пациентов, перенесших COVID-19. Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации.

При этом Кузнецов добавил, что в случае сохранения вируса в популяции или его мутации вакцинация может стать сезонной и прививка потребуется даже тем, кто переболел коронавирусом. По разным оценкам, на данный момент ковид перенесли от 15 до 25% россиян.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов согласен с тем, что переболевшим коронавирусом пока нет необходимости делать вакцинацию.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог Она просто не нужна. Мое личное мнение, что год после заболевания у человека есть иммунитет. Не может быть вакцина сильнее, чем переболевание.

"Если человек переболел, раньше года ему, я думаю, беспокоиться не стоит", – добавил врач.

В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский выразил мнение, что переболевшим не нужна вакцинация не только из-за наличия иммунитета. Одной из причин он также назвал важность сделать прививку сначала приоритетным группам населения (учителя, медики, полицейские и другие).





Алексей Аграновский доктор биологических наук Думаю, тем, кто переболел, вакцинация просто не нужна. В первую очередь у них есть иммунитет после болезни, они не в первых рядах тех, кто нуждается в вакцинации.

При этом Аграновский отметил, что даже если переболевший ковидом сделал прививку, то ничего страшного не произойдет. "Не вижу каких-то угроз. Платформы отечественных вакцин, как мне представляется, безопасны. От повторного вакцинирования вред последовать, скорее всего, не может", – считает эксперт.

Вирусолог добавил, что вакцина от коронавируса не вступает в сопротивление с антителами переболевшего ковидом человека. "Такие случаи не описаны. Такое вряд ли может быть", – подчеркнул Аграновский.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также заявил, что в текущем сезоне не нужно проходить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом. Кроме того, с подобным заявлением выступил и глава центра "Вектор" Ринат Максютов. Он отметил, что необходимость вакцинации зависит от уровня сформировавшегося иммунитета.