В Подмосковье снизилось число пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области снизилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, максимальное число подключенных к ИВЛ пациентов в области составляло 650–660 человек. Сегодняшним утром таких пациентов было 590.

Воробьев подчеркнул, что переломить пик в регионе удалось, однако количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, по-прежнему велико.

"Не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу тоже было бы глупо, поэтому врачи борются с COVID-19, мы делаем все, чтобы у них были необходимые ресурсы", – заключил Воробьев.

За минувшие сутки в Московской области выявили 1 691 заболевшего коронавирусной инфекцией. В столице за последние 24 часа подтвердили 2 966 случаев коронавируса.

