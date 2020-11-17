Москвичам рассказали о работе скорой медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице каждые сутки дежурят 1 042 бригады скорой медицинской помощи, они выполняют около 11 тысяч вызовов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, на диспетчерский пульт поступает около 17 тысяч обращений в сутки.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что нагрузка на скорую помощь возросла на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом без внимания не остается ни одно сообщение.

По его словам, в Москве бригада приезжает на вызов в среднем быстрее, чем положено по федеральным нормативам.

"Так, сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут", – рассказал Хрипун.

В материале отмечается, что диспетчерам помогает искусственный интеллект. Для опроса пациентов разработаны специальные алгоритмы, позволяющие сократить время обработки вызовов и время направления бригад к пациентам.

Ранее сообщалось, что цифровые технологии уже два года позволяют врачам скорой помощи передавать электрокардиограмму на расшифровку по беспроводному каналу связи. Благодаря этому городу удается экономить время, улучшать качество диагностики и быстро приступать к лечению. Отмечалось, что с 2018 года врачи скорой помощи сделали более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ.

Раньше медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время. Сейчас же за несколько секунд по беспроводному каналу связи электрокардиограмму направляют на сервер кардиологического пульта.