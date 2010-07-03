Москвичей пригласили на веранды здоровья 18 июля

18:47
18:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей столицы пригласили отдохнуть от городской суеты и провести время с пользой для здоровья на верандах, открытых в рамках программы "Здоровая Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
18 июля на верандах здоровья пройдет множество мероприятий: мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, а также танцы и уроки спортивных единоборств. Руководят занятиями профессиональные тренеры. Принять в них участие можно бесплатно и без предварительной записи. Необходимый инвентарь всем желающим выдадут прямо на месте. Возраст и уровень физподготовки также не имеют значения, отметили организаторы, главное – прийти в удобной одежде и с хорошим настроением.
В частности, жители Печатников смогут укрепить здоровье, силу духа и выносливость, начав утро 18 июля с зарядки с чемпионом. На веранде в парке "Садовники" в четверг состоятся три занятия по йоге, а в зоне отдыха "Мещерское" проведут мастер-класс по танцевальной аэробике. Гостей также ждет лекция о том, как заниматься спортом правильно. Кроме того, на веранде здоровья в парке "Отрадное" и Лианозовском парке расскажут о самоконтроле при занятиях спортом.
Актуальное расписание мероприятий на всех 13 верандах здоровья представлено на сайте проекта "Здоровая Москва". В специальных павильонах рядом с верандами москвичи также смогут проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических обследований.
С начала сезона медобследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли порядка 100 тысяч человек. Самыми посещаемыми стали павильоны в зоне отдыха "Площадь Юности", парках "Ходынское поле", "Красногвардейские пруды", "Южное Бутово" и в сквере у станции метро "Чертановская".
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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