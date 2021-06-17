В Центре "Вектор" рассказали о сроках сохранения иммунитета после "ЭпиВакКороны"

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Антитела к коронавирусу сохраняются более чем у половины привившихся вакциной "ЭпиВакКорона" через девять месяцев после вакцинации, сообщил гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, в рамках I–II фазы клинических исследований на добровольцах наблюдение проводилось на трех, шести и девяти месяцах.

"В случае трех и шести месяцев антитела выявлялись у всех 100% добровольцев. В случае девяти месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", – цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" сообщил, что, согласно предварительным данным, иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" сохраняется в течение года. Он уточнил, что к подобному предварительному выводу удалось прийти, проанализировав результаты двух исследований.

Гендиректор "Вектора" при этом пояснил, что окончательное заключение о сроках сохранения иммунитета после прививки удастся сделать после анализа длительного опыта вакцинации населения в рамках гражданского оборота и пострегистрационных клинических исследований.

"ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.