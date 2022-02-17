"Омикрон" может сопровождаться длительной осиплостью голоса – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Штамм коронавируса "Омикрон" может сопровождаться сильными болями в горле и длительной осиплостью голоса, рассказала отоларинголог, врач высшей категории Юлия Голонова в эфире телеканала "Доктор".
По ее словам, для "Омикрона" характерны несоответствия клинической симптоматики и проявлений.
Голонова пояснила, что человек может испытывать сильную боль в горле, особенно по ночам, которая днем якобы проходит, а ночью возвращается. Пациенты жалуются на то, что испытывают боль при глотании слюны, но при этом слизистая достаточно розовая, нет ни налета, ни слизи.
"Постепенно (боль. – Прим. ред.) опускается на голосовые связки и появляется длительная достаточно осиплость голоса, которая тоже приносит очень большой дискомфорт", – сказала врач.
Она отметила, что при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" в целом наблюдается больше респираторных симптомов, чем при "Дельте".
"Это заложенность носа может быть, отечность в носу, боли в горле, длительный кашель непроходящий, осиплость голоса тоже очень характерна", – добавила она.
Для облегчения боли отоларинголог посоветовала 3–4 раза в день применять сосательные таблетки, пастилки или спреи для горла.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.
Также он отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.
Эксперт рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: