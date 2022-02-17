"Омикрон" может сопровождаться длительной осиплостью голоса – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Штамм коронавируса "Омикрон" может сопровождаться сильными болями в горле и длительной осиплостью голоса, рассказала отоларинголог, врач высшей категории Юлия Голонова в эфире телеканала "Доктор".

По ее словам, для "Омикрона" характерны несоответствия клинической симптоматики и проявлений.

Голонова пояснила, что человек может испытывать сильную боль в горле, особенно по ночам, которая днем якобы проходит, а ночью возвращается. Пациенты жалуются на то, что испытывают боль при глотании слюны, но при этом слизистая достаточно розовая, нет ни налета, ни слизи.

"Постепенно (боль. – Прим. ред.) опускается на голосовые связки и появляется длительная достаточно осиплость голоса, которая тоже приносит очень большой дискомфорт", – сказала врач.

Она отметила, что при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" в целом наблюдается больше респираторных симптомов, чем при "Дельте".

"Это заложенность носа может быть, отечность в носу, боли в горле, длительный кашель непроходящий, осиплость голоса тоже очень характерна", – добавила она.

Для облегчения боли отоларинголог посоветовала 3–4 раза в день применять сосательные таблетки, пастилки или спреи для горла.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил, что пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на появление симптомов цистита.

Также он отметил, что у заболевших часто наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. По словам Токарева, вирус способен длительно персистировать в кишечнике и вызывать боль в животе и расстройства стула.