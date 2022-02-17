Опубликованы первые результаты дописследования иммуногенности вакцины "Спутник V"

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В столице проходит дополнительное исследование иммуногенности вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" спустя год после ввода первого компонента, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Она отметила, что, согласно предварительным результатам, у всех сделавших прививку добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител.

"Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из трех тысяч – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

В дополнительном исследовании принимают участие три тысячи добровольцев, которые получили в рамках клинического исследования препарат "Спутник V", а не плацебо. Они были выбраны случайным образом. Участникам исследования предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности.

Ранее в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из которых порядка 400 – на базе столичных поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210.

Остальные пациенты получат препарат в 11 медцентрах по стране, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.

До этого стало известно, что в Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник V". В столице испытания проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Препарат вводится в виде спрея двумя компонентами.

