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Общество

15:11

Китайские ученые обнаружили противораковый эффект зеленого чая

медицина общество

Фото: depositphotos/viktoriya89

Китайские медики установили, что в зеленом чае содержится фермент, препятствующий росту раковых клеток, сообщает News.ru.

К такому выводу пришли ученые после анализа 16 исследований о влиянии различных растительных элементов на развитие онкологических заболеваний.

Согласно результатам, регулярное употребление зеленого чая снижает вероятность возникновения рака молочной железы. В напитке обнаружили вещество, которое блокирует фермент, использующий раковые клетки для роста.

В то же время ученые предостерегли, что зеленый чай не является альтернативой традиционным методам лечения онкологических заболеваний. Кроме того, исследование провели в Азии, где употребления этого напитка прочно входит в повседневную культуру местных жителей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приготовить предложения по отмене ограничений на иностранные лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Также в Москве в течение всего февраля можно бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

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