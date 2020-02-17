Китайские ученые обнаружили противораковый эффект зеленого чая

Фото: depositphotos/viktoriya89
Китайские медики установили, что в зеленом чае содержится фермент, препятствующий росту раковых клеток, сообщает News.ru.
К такому выводу пришли ученые после анализа 16 исследований о влиянии различных растительных элементов на развитие онкологических заболеваний.
Согласно результатам, регулярное употребление зеленого чая снижает вероятность возникновения рака молочной железы. В напитке обнаружили вещество, которое блокирует фермент, использующий раковые клетки для роста.
В то же время ученые предостерегли, что зеленый чай не является альтернативой традиционным методам лечения онкологических заболеваний. Кроме того, исследование провели в Азии, где употребления этого напитка прочно входит в повседневную культуру местных жителей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приготовить предложения по отмене ограничений на иностранные лекарства для лечения онкологических заболеваний.
Также в Москве в течение всего февраля можно бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.