В Новосибирске врачи помогли вернуть девушке голос, который пропал из-за стресса

Фото: 123RF.com/serezniy

Новосибирские врачи смогли вернуть 16-летней девушке голос, который пропал на фоне стресса. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Голос появился благодаря помощи психолога и педагога-фонопеда. Врачи все еще работают с пациенткой.

Сообщается, что девушка поступила в местное медучреждение с психогенной афонией. За нее говорила мать, сама школьница пыталась объясниться только на пальцах.

Как оказалось, отец пациентки, с которым у нее были очень теплые отношения, отправился на СВО. Это событие стало для девушки большим эмоциональным потрясением, что и привело к афонии.

Ранее психолог Кира Макарова дала совет, как спасаться от тревоги. По ее словам, тревога может стать причиной развития стресса и затяжной депрессии, поэтому при таком состоянии необходимо обратиться за помощью к специалисту. Важно понять, что конкретно вызывает стресс, поэтому можно собрать побольше сведений о своем состоянии. Также врач порекомендовала дыхательные практики и медитации.

