Главный инфекционист Москвы сделала прививку от коронавируса

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Главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина рассказала, что вакцинация от COVID-19 способствует выработке большего числа антител, чем при болезни.

Специалист объяснила, что решила сделать прививку, поскольку непосредственно знакома с распространением заболевания и его возможными осложнениями.

"Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения температуры не было, был только легкий дискомфорт в области введения, который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител – 1600, в несколько раз выше, чем у переболевших", – рассказала Сметанина.

По словам врача, вакцинация от коронавируса обладает тем же эффектом, что и прививка от гриппа. Масштабный охват положительно скажется на коллективном иммунитете, что также защитит тех, кому препарат противопоказан. Она также отметила, что только прививка может помочь в борьбе с массовыми респираторными вирусными инфекциями.

Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований. Участников испытаний попросили воздерживаться от алкоголя.

