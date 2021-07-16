Ученый назвал вероятную причину роста заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в стране. На эту тему высказался заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По мнению эксперта, в России фиксируется напряженная эпидемиологическая ситуация из-за смены доминирующего штамма коронавируса.
"Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап", – сказал Горелов в интервью ТАСС.
Ученый предположил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России останется высоким в течение месяца – полутора после преодоления пиковых значений.
"Мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца – полутора", – объяснил специалист.
После этого, по прогнозу Горелова, заболеваемость начнет постепенно снижаться.
"Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации", – заключил эксперт.
Ранее в ВОЗ предупредили о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса. Там отмечали, что новые разновидности инфекции будет еще сложнее контролировать.
За последние сутки в России подтвердили 25 293 новых случая коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 3 016 (11,9%) случаях.
В ВОЗ заявили о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса
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