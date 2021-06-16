Система контроля вакцинации в Москве учтет данные из частных клиник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что онлайн-система контроля вакцинации от коронавируса в столице учтет данные о работниках, сделавших прививку как в государственных, так и частных клиниках. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На самом деле, здесь и частные клиники тоже подключены к системе. И если вы вакцинируетесь в частной клинике, то они эту информацию в эту систему вносят", – сказал он.

По его словам, информация о наличии антител после сдачи крови сразу появляется в медкарте пациента.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Также Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.