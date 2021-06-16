Эксперт рассказала, как избежать потницы

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Чтобы избежать потницы, достаточно регулярно мыться, использовать средства от потливости, а также носить дышащую одежду из натуральных материалов. Если заболевание все же началось, то вылечить его можно за несколько дней, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача – аллерголога-иммунолога Анну Шуляеву.
По ее словам, потница представляет собой специфический вариант дерматита, сопровождающийся высыпаниями на коже и зудом. Она возникает в результате закупоривания сальных протоков. Обычно ее провоцирует повышение температуры, например на улице, которое сопровождается повышенным потоотделением у человека. Кроме того, способствовать развитию недуга может плохая гигиена, а также плотная одежда из недышащих материалов.
Прежде чем начинать лечение, необходимо распознать проблему. Отмечается, что потница имеет несколько вариантов симптомов: высыпания могут быть мелкими, телесного цвета и сопровождаться сухостью, зудом и шелушением кожи, а могут приобретать красный оттенок, появляются пузырьки с мутным содержанием, сыпь начинает сильно зудеть.
"Глобально потница лечится посредством процедур высушивания, могут назначаться кремы подсушивающие, например у детей специальные препараты под подгузник, предлагают и кондиционирование, оно же проветривание кожи. Естественно, следует пересмотреть и гардероб в сторону замены одежды на хлопчатобумажную, то есть из натуральных тканей", – пояснила Шуляева.
Она также добавила, что в случае если у человека наблюдаются сопутствующие заболевания, например различного рода аллергии, то необходимо обратиться к врачу, который назначит гормональную терапию. При этом, по словам Шуляевой, нередки случаи, когда медики сами предлагают варианты народной медицины: фитотерапию, настои трав для обтирания и дезинфекции кожи.
Ранее врач-дерматолог рассказала, что повышенное потоотделение в жару у некоторых людей может свидетельствовать о необходимости посетить врача. К ним она отнесла женщин в менопаузе и лиц с вегетососудистыми расстройствами.
При этом она подчеркнула, что в обычной ситуации потоотделение в жару является нормальным процессом.
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