Главврач больницы в Козельске уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

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Главный врач Козельской межрайонной больницы номер 3 принял решение об увольнении после поступивших от медработников жалоб на маленький размер доплат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы регионального Минздрава Илью Совакова.

В местных СМИ ранее было опубликовано обращение медиков. В нем сообщалось, что за работу с пациентами с COVID-19 они получили надбавку в размере 27 рублей.

После публикации материала Минздрав обратился к главврачу больницы за разъяснениями.

"Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию", – сообщил Соваков.

Кроме того, новый исполняющий обязанности главврача больницы уже вышел на связь с коллективом. По словам Совакова, была проведена большая работа, в ходе которой удалось достигнуть полного взаимопонимания между руководством больницы и сотрудниками.

Сейчас работники получили все положенные им надбавки. Представитель Минздрава отметил, что для решения возникшей проблемы медики имели возможность обратиться на горячую линию министерства здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по выплатам сотрудникам медицинских служб. Он напомнил о своем поручении в срок до 15 мая завершить денежные выплаты медикам за апрель.

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился незамедлительно реагировать на невыплаты положенных доплат медикам, работающим с больными с COVID-19. Он попросил следователей максимально оперативно возбуждать уголовные дела по фактам подобных нарушений.