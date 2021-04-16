Врач назвал предвестник инсульта

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием, называемым аурой, может быть сигналом инсульта. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, иногда перед сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения. Это, в частности, могут быть запахи, звуки, странное освещение.
"Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе", – сказал Мясников.
Врач обратил внимание на то, что к таким симптомам стоит прислушиваться женщинам. Он также перечислил факторы риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту. Среди них полнота, повышенный сахар и холестерин.
Ранее сообщалось, что "тихий инсульт" может проявиться на ранней стадии при прохождении медицинского обследования. Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. При этом у данного недуга нет выраженной клинической симптоматики.
Специалист рекомендовал регулярно проходить диспансеризацию. В рамках этой процедуры пациентам делают анализ крови на свертываемость и ЭКГ.
По словам медика, благодаря анализу МРТ получится показать даже минимальные изменения. Однако он предупредил, что такой метод считается дорогостоящим. Невролог добавил, что пациенты сами редко обращают внимание на сигналы, которые указывают на болезнь. В их числе онемение руки на 20–30 минут.
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