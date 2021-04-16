Врач рассказал о проблемах с голосом у переболевших коронавирусом

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У некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус, проблемы с голосом могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент Ассоциации фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко.

Она отметила, что проблемы с голосом могут возникнуть и через месяц после болезни. Однако из-за того, что пациент больше обеспокоен общим здоровьем, он меньше обращает внимание на голос.

"Действительно, мы наблюдаем пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию с осиплостью в дальнейшем. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушения голоса растет. И она не связана со временем заболевания", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что постковидные проблемы со здоровьем чаще встречаются у пожилых людей в возрасте 60–85 лет. По словам специалиста Минздрава, граждане сталкиваются с такими недугами, как проблемы с сердцем, с гастроэнтерологией, хроническая усталость.

