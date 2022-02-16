В РФ завершена работа над новой тест-системой на выявление COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские специалисты завершили работу над новой тест-системой на выявление COVID-19, которая будет более чувствительной и более устойчивой к мутациям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что в РФ уже существует лабораторная методика для определения геновариантов "Дельта" по двум мутациям и "Омикрон" – по четырем мутациям. Новую систему создали в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas. Самые небольшие количества вирусов будут диагностироваться, таким образом мы сможем ставить диагноз уже в продромальном периоде", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о способности тест-систем выявлять любой штамм коронавируса. Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина подчеркнула, что различать штаммы "Омикрон" и "Дельта" необходимо, чтобы контролировать эпидемиологические процессы. Кроме того, дифференцирование помогает специалистам оценивать нагрузку на медицинские службы.

