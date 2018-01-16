Минздрав России планирует включить две прививки в национальный календарь

Минздрав включит две прививки в национальный календарь к 2020 году. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой на Гайдаровском форуме, сообщает Агентство "Москва".

"У нас сейчас один из самых полных национальных календарей – 12 инфекций. Мы к 2020 году планируем его расширить, добавить еще две прививки от двух инфекций", – сказал он.

По словам Краевого, вакцины для новых прививок будут производить в России. Сейчас этот вопрос прорабатывают совместно с Минпромторгом и фармацевтическими компаниями.

Благодаря вакцинации, москвичи на праздниках болели в три раза реже. с 30 декабря по 8 января, в столичные поликлиники обратились больше 150 тысяч пациентов, в том числе 40 детей. Еще 78 тысяч горожан вызвали врачей на дом. В 2017 году за этот же период в поликлиники пришли с ОРВИ 450 тысяч человек.