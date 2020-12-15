В НИИ скорой помощи имени Склифосовского модернизировали "Гамма-нож"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского провели модернизацию аппарата "Гамма-нож", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С помощью современного оборудования специалисты центра могут выполнять различные операции без разрезов кожи и трепанации черепа. Для этого используется радиоактивное излучение от 192 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и действуют наподобие неинвазивного хирургического ножа.

С новым обновлением врачи теперь могут оперативно контролировать показатели плана лечения и проводить при необходимости оптимизацию, а также у них появилась возможность безрамного лечения без потери его точности. Контроль за ходом процедуры обеспечивает компьютерная томография и инфракрасное слежение.

Ранее сообщалось, что врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского смогут определять возбудителей инфекций за 20–30 минут. Ускорить процесс исследования позволило новое оборудование масс-спектрометр, которое имеет больше возможностей для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и может определять их устойчивость к лечению антибиотиками. Первые подобные анализы с помощью нового устройства врачи сделали 13 октября.

Институт имени Склифосовского является местом, где проходит лечение пациентов по самым передовым технологиям. Там был впервые создан и применен экспериментальный метод гипербарической оксигенации для лечения пациентов с COVID-19. Также врачи НИИ активно проводят переливание донорской плазмы людей, которые перенесли коронавирус.

