Жители Москвы пытались вызвать скорую на роды кошки и поиски жены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители Москвы вызывали скорую помощь на роды кошки и поиски ушедшей жены, рассказали в телеграм-канале столичного Депздрава.

Также операторам поступали такие вызовы, как: "два человека сидят на лавочке у подъезда", "муж отказывается со мной разговаривать и заперся в ванной", "от меня ушла жена, помогите найти". Однажды сотрудники скорой помощи получили сообщение: "на платформе лось. Лежит", причем уточняется, что имелась в виду платформа Лось.

В другом случае диспетчеру поступил вызов на "внезапные роды", однако при дальнейших расспросах оказалось, что речь идет о рожающей кошке.

Однако в Депздраве напомнили, что каждый неоправданный вызов отнимает время у тех, кто действительно нуждается в помощи.

В этом году московской скорой помощи исполняется 106 лет. Она была основана 15 октября 1919 года. Одна из фельдшеров Ольга Закуражнова рассказывала, что однажды скорую помощь вызвал мужчина, наливший суперклей себе в ботинки. Он просочился сквозь швы, из-за чего "пострадавший" приклеился к полу намертво.

