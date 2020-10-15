Главврач резервного госпиталя в "Сокольниках" рассказал о работе учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В "Сокольниках" для лечения пациентов с коронавирусом развернули временный госпиталь, который закреплен за городской клинической больницей имени Ф. И. Иноземцева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нем разместили порядка тысячи коек, установили необходимое оборудование и открыли лабораторию. Также в госпитале есть обсервационный центр для тех, кто не нуждается в стационарном лечении, но не может находиться дома.

Главный врач ГКБ имени Ф. И. Иноземцева Александр Митичкин рассказал, что госпиталь развернули весной на 35 дней. Общее количество коек, которые оборудованы системой подачи кислорода, кнопками вызова персонала, локальным светом, штативами для внутривенных инфузий, составило 1200. В здании обустроены мужская и женская зоны.

"Диагностическая база функционирует в полном объеме: можно сделать рентген, компьютерную томографию и УЗИ (с помощью стационарного или переносного аппаратов). Есть полноценная лаборатория, по оснащению не уступающая больничной. Все анализы можно сделать за 20–40 минут", – поделился Митичкин.

Он отметил, что в госпитале на 550 пациентов приходится 516 человек персонала, из которых 70 врачей и 150 медсестер. Оснащение учреждения не отличается от стационарных больниц, заверил врач. Госпиталь рассчитан на больных средней степени тяжести. Ежедневно их осматривает лечащий врач. Постовая медсестра трижды в день фиксирует показания пациентов.

"Стандарт лечения и диагностики COVID-19 постоянно корректируется на основе свежих данных, полученных по результатам лечения и по выходе новых препаратов", – сказал Митичкин, добавив, что ведение пациентов формируется на основе утвержденных департаментом здравоохранения города Москвы стандартов.

Все пациенты получают гигиенические наборы и планшеты. На устройствах они могут смотреть фильмы или играть в игры. Это немного отвлекает больных, подчеркнул врач.

Ранее временный госпиталь, организованный в ледовом дворце "Крылатское", принял первых пациентов с коронавирусом. На прибывших в госпиталь уже завели электронные медицинские карты. Также пациентам выдали браслеты с QR-кодом. С их помощью врачи смогут оперативно получать информацию о больном.

