Ученые выяснили причину развития смертельного рака глаза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Причина развития смертельного рака глаза связана с потерей ингибиторного комплекса – группы белков, которая регулирует экспрессию генов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на исследования американских ученых.
Эксперты из Корнеллского, Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, что из-за потери ингибиторного комплекса у пациентов возникают ошибки в расщеплении хромосом при делении клеток, развивается воспаление, которое приводит к агрессивному росту опухоли.
В настоящее время для лечения рака глаза используют хирургический способ и радиотерапию. Однако после у свыше половины пациентов появляются метастазы, которые приводят к летальному исходу.
Открытие американских ученых позволит разработать способы раннего терапевтического вмешательства, что позволит предотвратить развитие метастаз.
Ранее австралийские ученые установили возможные причины развития болезни Альцгеймера. Это позволит найти новые методы лечения.
"Доктор 24": почему чешутся глаза
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