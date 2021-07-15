Более половины депутатов и сотрудников аппарата МГД вакцинировались от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Почти 70% депутатов Московской городской думы сделали прививки или проходят вакцинацию от COVID-19, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
"К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".
По его словам, из числа госслужащих в аппарате столичного парламента на сегодняшний день 65% уже сделали прививки или проходят вакцинацию.
Шапошников добавил, что при этом 70% сотрудников аппарата работают дистанционно либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.
Кроме того, он отметил, что депутатам и сотрудникам аппарата МГД предоставлена возможность каждый день делать тесты на COVID-19.
В Оперштабе напомнили, что сделать прививку можно в поликлиниках и коммерческих медорганизациях, павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", ТЦ и других общественных местах.
Ранее стало известно, что почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса. Кроме того, привиты и 66% сотрудников образовательных организаций Москвы, а также 74% сотрудников транспорта.
К 15 июля в Москве должны были привиться не менее 60% сотрудников сферы услуг
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