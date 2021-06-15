В Роспотребнадзоре попросили не принимать препараты от аллергии перед вакцинацией

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Россиян предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как объяснили специалисты, препараты от аллергии не способны снизить реакцию на вакцину и уберечь от повышения температуры и боли в месте укола. При этом лекарство может негативно повлиять на иммунный ответ.
"Такая медикаментозная подготовка не нужна. Более того, она только навредит", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Прием антигистаминных препаратов разрешен тем вакцинируемым, которые употребляют их на регулярной основе по назначению врача. В этом случае прерывать прием из-за прививки не нужно, подчеркнули эксперты.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ справиться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперты заявили о необходимости проведения массовой вакцинации.
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