В Роспотребнадзоре попросили не принимать препараты от аллергии перед вакцинацией

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Россиян предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как объяснили специалисты, препараты от аллергии не способны снизить реакцию на вакцину и уберечь от повышения температуры и боли в месте укола. При этом лекарство может негативно повлиять на иммунный ответ.

"Такая медикаментозная подготовка не нужна. Более того, она только навредит", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Прием антигистаминных препаратов разрешен тем вакцинируемым, которые употребляют их на регулярной основе по назначению врача. В этом случае прерывать прием из-за прививки не нужно, подчеркнули эксперты.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ справиться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперты заявили о необходимости проведения массовой вакцинации.