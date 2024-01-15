В ГД предложили запретить процедуру вазэктомии в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проводить стерилизацию женщин в России только по медицинским показаниям, а мужскую стерилизацию (вазектомию) запретить полностью. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, передает RT.

По мнению политика, решение демографической проблемы в стране требует комплексного подхода. Он обратил внимание, что в России по-прежнему существует не совсем ограниченная процедура добровольной стерилизации мужчин и женщин, часть из которых прибегают к ней без твердых медицинских показаний.

В связи с доступностью стерилизации она стала восприниматься людьми как один из допустимых методов контрацепции, считает Милонов.

"Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны ", – следует из обращения депутата.

Между тем Владимир Путин ранее заявил, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. По его словам, рождаемость в стране всегда то поднималась, по падала.



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