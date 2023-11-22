В Госдуме заявили, что россияне не хотят иметь детей из-за жилищных условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Современные россияне не спешат заводить детей из-за маленьких площадей в новостройках. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат объяснил, что в настоящее время в России популярны "человейники", где площадь квартир за несколько лет сократилась на 10%.

"Мои родители жили после войны в коммуналке, на 20 "квадратах" жили девять человек, три поколения семьи. И у них не было газа, стояли на коммунальной кухне большая печка и большой котел, в котором вся квартира, 40 человек, по очереди мылись", – отметил Делягин.

По его словам, тогда люди выносили такие условия, так как после Великой Отечественной войны чувствовали себя победителями, а "сейчас люди чувствуют себя брошенными".

"30 "квадратов" для современных стандартов – это в лучшем случае один ребенок. Даже 35 "квадратов". При этом это будет человейник, будут окна в окна на 35-м этаже и, соответственно, психологические расстройства", – заключил Делягин.

Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что первые дети должны появляться у девушек в возрасте 20 лет, тогда семья сможет иметь около четырех и более детей. Она призвала повышать эффективность национального проекта "Демография", решать вопросы с убылью населения и повышения рождаемости.

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