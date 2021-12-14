Столичные врачи пройдут недельный курс о постковидном синдроме

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Столичные врачи пройдут курс о постковидном синдроме. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.
"Я даже ходил к заместителю мэра Москвы, и мы с ней обсуждали вопрос, я доложил о том, что мы такой цикл открываем недельный, касается постковидных расстройств и так далее. Для того чтобы врачи обучались. Должны присутствовать психиатры, психотерапевты и, кроме того, врачи общей практики", – сказал он.
Кекелидзе уточнил, что синдром включает в себя несколько симптомов, которые необходимо правильно диагностировать. При этом одна из лекций будет посвящена эмоциональному выгоранию врачей, борющихся за пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавирусной инфекции. Бесплатная перевозка была организована с апреля 2020 года. Автобусы перевозили сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.
Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших коронавирусом, для прохождения домашней самоизоляции. Всего были перевезены свыше 260 тысяч медработников и 85 тысяч пациентов.
Столичным врачам предоставят бесплатные поездки на такси к пациентам
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