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Общество

20:57

Столичные врачи пройдут недельный курс о постковидном синдроме

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Столичные врачи пройдут курс о постковидном синдроме. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

"Я даже ходил к заместителю мэра Москвы, и мы с ней обсуждали вопрос, я доложил о том, что мы такой цикл открываем недельный, касается постковидных расстройств и так далее. Для того чтобы врачи обучались. Должны присутствовать психиатры, психотерапевты и, кроме того, врачи общей практики", – сказал он.

Кекелидзе уточнил, что синдром включает в себя несколько симптомов, которые необходимо правильно диагностировать. При этом одна из лекций будет посвящена эмоциональному выгоранию врачей, борющихся за пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавирусной инфекции. Бесплатная перевозка была организована с апреля 2020 года. Автобусы перевозили сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.

Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших коронавирусом, для прохождения домашней самоизоляции. Всего были перевезены свыше 260 тысяч медработников и 85 тысяч пациентов.

Столичным врачам предоставят бесплатные поездки на такси к пациентам

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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