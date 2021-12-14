Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 более шести месяцев назад, должны пройти ревакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксану Драпкину.
Она отметила, что переболевшие COVID-19 и люди, осознающие необходимость иммунизации, проходят ревакцинацию с большой охотой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Наибольший показатель – свыше 80% – наблюдается в Севастополе.
В число лидеров также вошли Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Республика Тыва, Московская область, Санкт-Петербург и Москва.
Иммунологи порекомендовали ревакцинироваться для защиты от штамма "Омикрон"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: