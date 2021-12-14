Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от коронавируса

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Те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 более шести месяцев назад, должны пройти ревакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости

со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксану Драпкину.

Она отметила, что переболевшие COVID-19 и люди, осознающие необходимость иммунизации, проходят ревакцинацию с большой охотой.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Наибольший показатель – свыше 80% – наблюдается в Севастополе.

В число лидеров также вошли Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Республика Тыва, Московская область, Санкт-Петербург и Москва.