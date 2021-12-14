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Москва 24

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Общество

03:59

Свыше 62 млн россиян привились от гриппа

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 62,26 миллиона россиян прошли вакцинацию против гриппа. Таким образом, иммунную защиту получили 42,6% от численности населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В материале утверждается, что на 49-й неделе года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился по сравнению с предыдущим периодом.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", – заявили специалисты ведомства.

Там объяснили, что основную часть заболевших гриппом в данный момент составляют взрослые люди и подростки.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал грипп более серьезной проблемой, чем коронавирус. Он обратил внимание на заболеваемость гриппом среди детей, поскольку превышение показателей и недостаточная иммунизация приводит к закрытию школ.

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