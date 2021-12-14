Свыше 62 млн россиян привились от гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 62,26 миллиона россиян прошли вакцинацию против гриппа. Таким образом, иммунную защиту получили 42,6% от численности населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В материале утверждается, что на 49-й неделе года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился по сравнению с предыдущим периодом.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", – заявили специалисты ведомства.
Там объяснили, что основную часть заболевших гриппом в данный момент составляют взрослые люди и подростки.
Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал грипп более серьезной проблемой, чем коронавирус. Он обратил внимание на заболеваемость гриппом среди детей, поскольку превышение показателей и недостаточная иммунизация приводит к закрытию школ.
Симптомы штамма "Омикрон" напоминают грипп – врач
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: