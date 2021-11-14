РФ поставила Сербии 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил, что Россия поставила в Сербию порядка 2 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам министра, контрактные обязательства выполнены на две трети.
"Также мы ведем переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", – добавил Мантуров по итогам встречи с министром правительства республики Сербии Ненадом Поповичем.
Министры РФ и Сербии в ходе диалога также затронули темы сотрудничества в области транспортного машиностроения. Речь шла о поставках трамваев и железнодорожных вагонов.
В августе 2021 года Еврокомиссия признала действующими на территории союза сертификаты о вакцинации в Сан-Марино. В эту страну завозился "Спутник V".
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