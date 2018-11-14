В Мосгордуме предложили штрафовать за привлечение несовершеннолетних к курению вейпов

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В Московскую городскую думу внесен законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за "вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака". Автором инициативы выступила комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья. Документ опубликован на сайте Мосгордумы.

За привлечение несовершеннолетних к курению вейпов предлагается ввести штраф в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей. Родители несовершеннолетних, учителя и воспитатели будут оштрафованы на четыре-пять тысяч рублей, говорится в законопроекте. В документе не поясняется, что считать вовлечением несовершеннолетних в процесс курения.

Согласно последним исследованиям греческих ученых, наполнители и вкусовые добавки в жидкостях для электронных сигарет могут вызывать воспаление и негативно влиять на работу легких.