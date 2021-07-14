Россиянам рекомендовали сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам следует привиться от коронавируса перед вылетом за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб по борьбе с инфекцией.
"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода.
Еще одно изменение касается количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия.
Россиянам рассказали о новых правилах въезда в страну из-за границы