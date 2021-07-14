Россиянам рекомендовали сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу

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Россиянам следует привиться от коронавируса перед вылетом за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб по борьбе с инфекцией.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода.

Еще одно изменение касается количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия.

