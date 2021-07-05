На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации

Фотот: AP Photo/Petros Karadjias
Кипр признает российские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Привитым туристам из России не нужно будет сдавать тест на COVID-19 по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время РФ находится в "красной" категории стран.
"Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну", – сказал министр.
При этом Пердиос подчеркнул, что Кипр признает российские вакцины.
"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", – сказал он.
Также Пердиос рассказал, что при улучшении эпидемиологической ситуации в России ее переведут в "оранжевую" категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом на COVID-19.
Ранее посол Италии в Москве сообщил, что время открытия итальянских границ для россиян зависит от того, насколько быстро граждане России привьются от коронавируса. Он выразил сожаление о том, что россияне не прививаются, как этого требует ВОЗ. Также он подчеркнул, что Россия первой в мире изобрела вакцину.
Туристы рассказали об условиях отдыха на российских курортах по высокой цене
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: