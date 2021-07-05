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Туризм

11:33

На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации

туризм медицина

Фотот: AP Photo/Petros Karadjias

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Привитым туристам из России не нужно будет сдавать тест на COVID-19 по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время РФ находится в "красной" категории стран.

"Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну", – сказал министр.

При этом Пердиос подчеркнул, что Кипр признает российские вакцины.

"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", – сказал он.

Также Пердиос рассказал, что при улучшении эпидемиологической ситуации в России ее переведут в "оранжевую" категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом на COVID-19.

Ранее посол Италии в Москве сообщил, что время открытия итальянских границ для россиян зависит от того, насколько быстро граждане России привьются от коронавируса. Он выразил сожаление о том, что россияне не прививаются, как этого требует ВОЗ. Также он подчеркнул, что Россия первой в мире изобрела вакцину.

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