Китайские и московские врачи обменяются опытом для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице врачи из Китая и московские специалисты обмениваются опытом для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве находится делегация китайских эпидемиологов и инфекционных врачей, которые делятся своим опытом в вопросах борьбы с коронавирусом.
"И на сегодняшний день они уже несколько дней в Москве и уже провели встречи и обмен опытом на базе наших городских больниц – больницы № 15 и больницы в Коммунарке. Сегодня у нас большая встреча и с представителями федеральных структур, и с представителями всех городских служб, которые занимаются борьбой с коронавирусом", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Руководитель Депздрава Алексей Хрипун, в свою очередь, отметил, что обсуждение многих вопросов позволит защитить жителей Москвы.
"Китайский опыт бесценен, и мы имеем свои наработки. Сегодня состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов – эпидемиологии, вирусологии, диагностики, лечения, ведения реконвалесцентов и применения новых методик", – сказал он.
Заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли, который прибыл в российскую столицу для обмена опытом, высоко оценил работу московских властей по борьбе с COVID-19. По его словам, распространение коронавируса можно остановить введением жестких мер.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы высоко оценивают опыт и помощь коллег из Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече с делегацией медицинских экспертов из провинции Хэйлунцзян он подчеркнул, что власти Москвы детально изучили все, что предпринимали китайские коллеги. По его словам, именно благодаря этому опыту Москва во многом знает, что делать для сдерживания распространения COVID-19. Также мэр добавил, что Москва восхищается мужеством китайского народа и тем, как организована работа по борьбе с инфекцией в КНР.
Однако эксперты полагают, что человечество не сможет в полной мере справиться с пандемией COVID-19 этим летом. В связи с этим в Китае предрекли новую волну коронавирусной инфекции. По прогнозам заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань" Чжана Вэньхуна, еще одна вспышка заболевания коронавирусом возможна в ноябре.
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