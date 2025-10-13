Египетские врачи обнаружили близнеца-паразита в животе 11-дневной девочки

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Хирурги из университета Мансура в Египте нашли в животе 11-дневной девочки близнеца-паразита, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

Девочка оказалась в больнице из-за раздувшегося живота. Во время обследований выяснилось, что рядом с печенью у ребенка было образование размером 8 на 6 сантиметров.

Кроме того, у опухоли были скелетные части, напоминающие деформированные ребра, позвонки и тазовые кости. Они принадлежали однояйцевому близнецу, который развивался за счет сестры и питался от ее артерии.

Врачи провели операцию, в ходе которой нашли брата в мешке с жиром с двумя конечностями, пуповиной и кишечником. После того как его извлекли, ребенок быстро восстановился.

Ранее в Китае в черепе девочки нашли неразвившийся эмбрион ее сестры-близнеца. Во время родов у ребенка обнаружили нетипично большую голову, но врачи не придали этому значения, однако через год у девочки появились проблемы в развитии, в том числе недержание мочи и неспособность держать голову.

В черепе была опухоль диаметром 13 сантиметров с фрагментами костей. У зародыша можно было заметить позвоночник и зачатки рта, глаз, волос и конечностей.

