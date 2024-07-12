Daily Mail: в голове родившейся в Китае девочки обнаружили эмбрион сестры-близнеца

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В черепе появившейся на свет в Китае девочки нашли неразвившийся эмбрион ее сестры-близнеца. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Аномалию выявили в черепе малыша еще на 33-й неделе беременности во время осмотра матери. Младенец появился на свет с помощью кесарева сечения. Однако во время родов у ребенка обнаружили нетипично большую голову. Тогда медики не придали этому значения, но через год у девочки выявились проблемы в развитии, включая недержание мочи, неспособность держать голову.

Просканировав череп, врачи диагностировали опухоль диаметром 13 сантиметров с фрагментами костей.

В результате врачи вырезали новообразование. Изучив его, медики пришли к выводу, что перед ними несформировавшийся эмбрион сестры-близнеца. У зародыша можно было заметить позвоночник и зачатки рта, глаз, волос и конечностей.

Подобная аномалия называется эмбрион в эмбрионе (fetus in fetu) и фиксируется частотой один раз на 500 тысяч беременностей. Девочка не пережила операцию.

Ранее в США на свет появились близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй, которых заморозили на эмбриональной стадии более 30 лет назад. С 22 декабря 1992 года эмбрионы хранили в жидком азоте при температуре -196 градусов. Эксперты отмечают, что такое долгое хранение не вредит здоровью детей.

