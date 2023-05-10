Дети от трех родителей впервые родились в Британии

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Дети с генетическим материалом трех родителей родились в Великобритании. Такое стало возможным благодаря новому методу искусственного оплодотворения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Guardian.

Новый метод ЭКО используют, чтобы избежать появления у ребенка наследственных генетических и митохондриальных заболеваний. Последние грозят нарушениями работы сердца, мозга, печени и приводят к ранней смерти.

Законопроект, позволяющий проводить искусственное оплодотворение с образцами ДНК трех человек, британский парламент утвердил в 2015 году. В стране родились уже четыре младенца, у которых три родителя.

В апреле специалисты министерства здравоохранения РФ предложили законодательно ограничить репродуктивный возраст женщины, после которого врачи не смогут назначать процедуру ЭКО. Соответствующие предложение они озвучили на круглом столе в Совете Федерации.

До этого стало известно, что в США на свет появились близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй, которых заморозили на эмбриональной стадии более 30 лет назад. С 22 декабря 1992 года эмбрионы хранили в жидком азоте при температуре -196 градусов. Эксперты отмечают, что такое долгое хранение не вредит здоровью детей.

"Жизнь в большом городе": ЭКО