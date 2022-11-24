В США родились близнецы, которых заморозили на эмбриональной стадии более 30 лет назад

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Близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй родились 31 октября 2022 года в США. Более 30 лет назад они были заморожены на эмбриональной стадии развития. Об этом сообщает ScienceAlert.

Эмбрионы были получены для анонимных супругов с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С 22 декабря 1992 года их хранили в жидком азоте при температуре -196 градусов. Отмечается, что такое долгое хранение не вредит здоровью детей.

Часть эмбрионов супруги использовали для рождения детей, а часть передали в дар Национальному центру донорства эмбрионов. Позже их забрали Рэйчел и Филип Риджуэй, которые уже воспитывают четверых детей младше 10 лет. Эмбрионы были заморожены, когда Филипу было пять лет.

Эмбрионы можно заморозить на неопределенный срок, но после оттаивания выживаемость составляет примерно 80%. В этом же случае пять эмбрионов были разморожены, а три трансплантированы в матку.

Ранее сообщалось, что врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко создали новый способ восстановления рук и нок после взрывных и огнестрельных ранений. Так, вместо утраченных костей подразумевается имплантация смоделированных в 3D-формате индивидуальных фрагментов. Их вживляют в месте ранения, а затем заполняют тканями, взятыми с других костей или же выращенными отдельно с помощью стволовых клеток.



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