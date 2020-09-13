Москва находится в третьем десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,13 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 21 месте.

Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,2%

За последние сутки в России подтвердили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 283 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 650 случаев. Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

