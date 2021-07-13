В РФПИ назвали фейком статью Reuters о проблемах с регистрацией "Спутника V" в EС

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, которую ранее распространило агентство Reuters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ.

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. <...> РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы", – сказал представитель фонда.

Он подчеркнул, что данная статья содержит грубые ошибки, вводит читателей в заблуждение относительно российской вакцины и ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков с европейским медицинским регулятором. Об этом РФПИ предупреждал Reuters еще до публикации материала, уточнил собеседник.

Кроме того, один из экспертов, цитируемых в статье, доктор Сесил Черкинский, официально опроверг слова, приписываемые ему, и обратился с соответствующим заявлением в Reuters.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Собеседник пояснил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отложило изучение безопасности вакцины после пропуска разработчиком крайнего срока (10 июня) для предоставления данных о клинических испытаниях препарата.