В РФПИ назвали фейком статью Reuters о проблемах с регистрацией "Спутника V" в EС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, которую ранее распространило агентство Reuters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ.
"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби. <...> РФПИ ожидает, что регистрация вакцины со стороны EMA может произойти в ближайшие месяцы", – сказал представитель фонда.
Он подчеркнул, что данная статья содержит грубые ошибки, вводит читателей в заблуждение относительно российской вакцины и ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков с европейским медицинским регулятором. Об этом РФПИ предупреждал Reuters еще до публикации материала, уточнил собеседник.
Кроме того, один из экспертов, цитируемых в статье, доктор Сесил Черкинский, официально опроверг слова, приписываемые ему, и обратился с соответствующим заявлением в Reuters.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Собеседник пояснил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отложило изучение безопасности вакцины после пропуска разработчиком крайнего срока (10 июня) для предоставления данных о клинических испытаниях препарата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: