Более тысячи медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уже более тысячи медиков обладают статусом "московский врач", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры.
На днях этот почетный статус получили еще 227 врачей, среди которых представители 21 медицинского направления:
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что из 227 "московских врачей" 119 медработников получили статус после сертификационного экзамена. Врачи с таким статусом получают ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей. Причем статус "московский врач" можно получить сразу по нескольким специальностям, и надбавку будут начислять по каждой из них.
Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей. Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.
Ранее сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.
Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: