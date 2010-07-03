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07:54

Более тысячи медиков получили статус "московский врач"

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уже более тысячи медиков обладают статусом "московский врач", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры.

На днях этот почетный статус получили еще 227 врачей, среди которых представители 21 медицинского направления:

  • акушерство и гинекология (14 врачей);
  • анестезиология-реаниматология (25 врачей);
  • дерматовенерология (семь врачей);
  • детская хирургия (пять врачей);
  • кардиология (семь врачей);
  • клиническая лабораторная диагностика (четыре врача);
  • неврология (16 врачей);
  • общая врачебная практика (семейный врач) (20 врачей);
  • оториноларингология (23 врача); офтальмология (14 врачей);
  • психиатрия (пять врачей);
  • педиатрия (шесть врачей);
  • скорая медицинская помощь (12 врачей);
  • судебно-медицинская экспертиза (два врача);
  • терапия (18 врачей);
  • травматология (семь врачей);
  • урология (пять врачей);
  • ультразвуковая диагностика (10 врачей);
  • хирургия (10 врачей);
  • эндоскопия (пять врачей);
  • эндокринология (12 врачей).

С осени сертификационный экзамен по 17 программам дополнительного образования проводится по заданиям проекта "Московский врач". Благодаря этому медики могут одновременно получить сертификат специалиста и свидетельство о присвоении статуса.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что из 227 "московских врачей" 119 медработников получили статус после сертификационного экзамена. Врачи с таким статусом получают ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей. Причем статус "московский врач" можно получить сразу по нескольким специальностям, и надбавку будут начислять по каждой из них.

Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей. Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Ранее сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.

Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года

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