Более тысячи медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уже более тысячи медиков обладают статусом "московский врач", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры.

На днях этот почетный статус получили еще 227 врачей, среди которых представители 21 медицинского направления:

акушерство и гинекология (14 врачей);

анестезиология-реаниматология (25 врачей);

дерматовенерология (семь врачей);

детская хирургия (пять врачей);

кардиология (семь врачей);

клиническая лабораторная диагностика (четыре врача);

неврология (16 врачей);

общая врачебная практика (семейный врач) (20 врачей);

оториноларингология (23 врача); офтальмология (14 врачей);

психиатрия (пять врачей);

педиатрия (шесть врачей);

скорая медицинская помощь (12 врачей);

судебно-медицинская экспертиза (два врача);

терапия (18 врачей);

травматология (семь врачей);

урология (пять врачей);

ультразвуковая диагностика (10 врачей);

хирургия (10 врачей);

эндоскопия (пять врачей);

эндокринология (12 врачей).

С осени сертификационный экзамен по 17 программам дополнительного образования проводится по заданиям проекта "Московский врач". Благодаря этому медики могут одновременно получить сертификат специалиста и свидетельство о присвоении статуса.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что из 227 "московских врачей" 119 медработников получили статус после сертификационного экзамена. Врачи с таким статусом получают ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей. Причем статус "московский врач" можно получить сразу по нескольким специальностям, и надбавку будут начислять по каждой из них.

Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей. Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Ранее сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.

