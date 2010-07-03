В Москве выбрали лучшую медсестру

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Медсестра-анестезист городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных Татьяна Панфилова признана лучшей медсестрой в 2019 году, сообщает Агентство "Москва".

Победителей профессионального конкурса поздравила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она предложила вместе со статусом среди врачей ввести статус "Московская медсестра".

"Для мэра Москвы, для меня лично, да и практически для всех членов правительства здравоохранение является основной отраслью, которой мы уделяем максимальное количество внимания, потому что от вашей работы и от работы врачей зависит жизнь каждого из нас", – отметила Ракова.

Городской конкурс "Лучшая медицинская сестра" проводится ежегодно. Участники соревнуются в пяти номинациях.

В апреле победителями премии правительства Москвы в сфере медицины стали шесть коллективов организаций столичного департамента здравоохранения.