Статус "московский врач" получили уже более 700 медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Статус "московский врач" с начала года получили еще 162 медика. Общее число столичных врачей с данным статусом превысило 700 человек, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

Добровольные оценочные процедуры на получение статуса прошла самая многочисленная группа претендентов за всю историю проекта.

Успешнее других добровольные оценочные процедуры проходят неврологи и психиатры. Максимальную оценку в 100 баллов при решении ситуационных задач получили все врачи направления "анестезиология – реаниматология".

"Высокие результаты при прохождении оценочных процедур – это наглядное подтверждение профессионализма и компетентности столичных специалистов", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.

Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года

Ранее сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.

