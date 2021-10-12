Президент Филиппин предложил вакцинировать граждан от COVID-19, пока они спят

14:49
Фото: depositphotos/ffikretow
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил во сне вакцинировать от COVID-19 граждан, которые не решаются сделать прививку самостоятельно. Об этом сообщает газета Inquirer.
"Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема – те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдем их в ваших барангаях (кварталах. – Прим. ред.). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и все", – заявил Дутерте.
Кроме того, Дутерте обратился к уже привившимся, призвав их продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Ранее стало известно, что санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона мог скачать любой пользователь интернета. Один из рабочих здравоохранения, который имел доступ к базе данных всех вакцинированных граждан, скопировал QR-код президента и выложил в Сеть.
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