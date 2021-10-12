Мурашко заявил, что молодой возраст не является страховкой от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России наблюдается рост числа заболевших COVID-19 среди молодых людей, начиная с 20 лет, рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я вам докладывал, при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и осложнений", – заявил Мурашко.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.

