Эпидемиолог рассказала о возможности новой волны COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила вероятности новой волны коронавирусной инфекции в РФ. Волна может произойти до того, как большая часть россиян получит антитела к COVID-19, сообщила замдиректора в эфире телеканала "Россия 24".

"Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19… Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать", – отметила специалист.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса.

Всего в России выявлено 1 312 310 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

Ранее говорилось, что в России провели более 51,1 миллиона исследований на коронавирус. В стране под медицинским наблюдением находятся 266 125 человек.