Эпидемиолог рассказала о возможности новой волны COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила вероятности новой волны коронавирусной инфекции в РФ. Волна может произойти до того, как большая часть россиян получит антитела к COVID-19, сообщила замдиректора в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19… Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать", – отметила специалист.
За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса.
Всего в России выявлено 1 312 310 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.
Ранее говорилось, что в России провели более 51,1 миллиона исследований на коронавирус. В стране под медицинским наблюдением находятся 266 125 человек.
Все добровольцы в рамках исследования "Спутник V" могут получить прививки к концу января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: