В России провели более 51,1 млн исследований на коронавирус

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За время пандемии коронавируса в России специалистами проведено порядка 51,1 миллиона тестов на выявление инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за последние сутки количество проведенных исследований составило 409 тысяч.

Отмечается, что в стране под медицинским наблюдением находятся 266 125 человек.

Ранее сообщалось, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября.

Перевод части сотрудников на удаленку и дополнительные каникулы для школьников должны уменьшить темпы прироста новых случаев COVID-19. Однако результат будет заметным не сразу, так как у коронавируса продолжительный инкубационный период.

По данным ВОЗ на 12 октября, в мире выявлено уже более 37 миллионов случаев заражения, свыше 1,070 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровело 1 020 442 человека.

