В России провели более 51,1 млн исследований на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За время пандемии коронавируса в России специалистами проведено порядка 51,1 миллиона тестов на выявление инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что за последние сутки количество проведенных исследований составило 409 тысяч.
Отмечается, что в стране под медицинским наблюдением находятся 266 125 человек.
Ранее сообщалось, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября.
Перевод части сотрудников на удаленку и дополнительные каникулы для школьников должны уменьшить темпы прироста новых случаев COVID-19. Однако результат будет заметным не сразу, так как у коронавируса продолжительный инкубационный период.
По данным ВОЗ на 12 октября, в мире выявлено уже более 37 миллионов случаев заражения, свыше 1,070 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровело 1 020 442 человека.
Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РФ
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