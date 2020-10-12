В Госдуме предложили оснастить камерами палаты тяжелобольных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Больничные палаты для инвалидов и тяжелобольных необходимо оснастить видеокамерами и кнопками экстренного вызова, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо составлено на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.
"Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений", – сказано в сообщении.
Депутат подчеркнул, что порой тяжелобольные пациенты не получали определенную помощь, так как не было возможности вызвать специалистов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе продолжается масштабная реконструкция 37 городских поликлиник. Большинство из них откроют в конце этого года и начале следующего.
Так, в следующем году, несмотря на все сложности с бюджетом, начнется ремонт около 40 поликлиник. Новые технологии реконструкции позволяют выполнять работы в считанные месяцы.
Собянин рассказал о ходе программы реконструкции поликлиник
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