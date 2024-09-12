Психиатр Федорович: лечение электрошоком подходит не всем

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Лечение электрошоком больных с психическими расстройствами эффективен, но подходит не всем. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Этими словам эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что в России для пациентов с психическими расстройствами введут лечение электрошоком. Предполагается, что оно будет использоваться для сложных случаев: тяжелой депрессии и некоторых форм шизофрении.

По словам психиатра, электросудорожная терапия активно использовалась после Второй мировой войны.

"Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций", – рассказал Федорович.

Врач отметил, что, когда все методы были безуспешно испробованы, человека помещали в коматозные палаты, где использовались не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 1990-е годы, продолжил Федорович, пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, а затем запретили их.

"Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия", – добавил эксперт.

Фрагменты электросудорожной терапии, которые показаны в фильмах, совершенно неправдивы, подчеркнул он.

"То, что нам показывают режиссеры в своих страшных фильмах, где электроды дымятся на висках несчастного пациента, который бьется в судорогах, – глупости, которые должны качнуть эмоциональное состояние зрителя", – уточнил врач.

Федорович считает, что стрессогенность у современного человека с каждым разом растет. На это в том числе влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом. Это опасно для тех, кто слаб с точки зрения генетики и формирования нервной системы и соматических заболеваний, предупредил он.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что постоянные разговоры с самим собой могут указывать на шизофрению. Однако иногда здоровый человек так делает, пытаясь лучше разобраться в происходящем. Более того, разговоры с самим собой нужны для укрепления уверенности в себе, считает Дугенцова.

Но если человек постоянно и бесконтрольно разговаривает сам с собой, то это может быть признаком психических проблем. В таких случаях нужно обратиться к специалисту, посоветовала она.