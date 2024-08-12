Российские врачи провели сложную операцию пленному военному ВСУ

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Российские врачи провели сложную операцию военному ВСУ, который попал в плен и был в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских медиков.

По их словам, у него были диагностированы ранение живота, внутрибрюшное кровотечение, ранение левой доли печени и повреждение кишечника.

"Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени – фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось. Лечение геморрагического шока", – подчеркнул врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей.

Украинца Андрея Куришко мобилизовали в 2022 году в Краматорске. Он служил в противотанковом взводе и попал в плен в Клещеевке.

"Он уже до этого проходил оперативное лечение в прифронтовом стационаре. У нас операция была сложная, связанная с тем, что пациент был в состоянии геморрагического шока", – отметил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе Александр Бабич.

Как он указал, врачи выполнили операцию на кишечнике, благодаря чему удалось стабилизировать состояние украинца. В свою очередь, украинский военный поблагодарил российских врачей за оказанную помощь.

Ранее российские военные спасли украинского солдата, раненного сослуживцами при сдаче в плен. По словам пленного Сергея Наталенко, это произошло в Торецке, когда российские военные предложили группе солдат ВСУ сдаться. Он добавил, что российские бойцы вынесли его с позиций и оказали медицинскую помощь.

